Incidente sulla SS 106 a Corigliano Calabro – Muore 33enne

Ennesimo incidente mortale sulla SS106 Jonica nel comune di Corigliano Calabro intorno alle 20:30. A perdere la vita, un 33enne, A.F., che lascia la moglie e due bambini. Una tragedia per la quale, affermano dall’Associazione Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 “non ci sono parole per descrivere il terribile episodio che si é verificato. Scene di disperazione comprensibili ed amare per i congiunti, costretti ad assistere a questa ennesima tragedia su cui ora dovrà essere fatta chiarezza. Il punto in cui è avvenuto l’incidente, infatti, è pericolosissimo e non è nuovo a tragici episodi simili. Qui è prevista da tempo la realizzazione di una rotatoria che ancora tarda ad essere realizzata”. “La ‘strada della morte’, – concludono – non ci stancheremo mai di ripeterlo, rappresenta la più grande Strage di Stato della storia della Repubblica italiana”.