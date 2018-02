Grande successo per la terza serata eliminatoria di “Roccella Rock Contest”

Condividi

Dopo la terza serata eliminatoria, che si è svolta il 27 gennaio scorso, si fanno sempre più numerosi gli apprezzamenti, del pubblico, riguardo la prima edizione di Roccella Rock Contest, organizzato da Radio Roccella, con la collaborazione del Comune di Roccella Jonica, del Tiche Bar, dell’Associazione Mad Vintage e di Live Musick Audio e Luci.

Un contest musicale “tradizionale”, come è stato definito dal direttore artistico Ilario Ierace, con esibizione live e giudizio espresso direttamente sul posto da una giuria di esperti, un evento senza precedenti per la zona jonica calabrese, che ora vede passare alla fase successiva i primi sei gruppi in gara, due per ogni serata eliminatoria: da Caulonia i Glim, dalla Piana i Redderick e i The Furius, dal Crotonese La Statale 107 Bis e Unione Suonatori di Base dalla locride i Sovraccarico la prossima esibizione avrà luogo sabato 03 marzo, alle ore 22.30, nella Piazza S. Vittorio di Roccella J., quando si esibiranno i The Flyers, Valentina Boffa, Ilenia Mazza’I Red Stop e I Kastigo.

Il 1° Maggio sarà il giorno della Finale cui accederanno i concorrenti che avranno superato la semifinale del 1° Aprile.

Alla band o solista primo classificato nelle selezioni live verrà consegnato il Plettro d’oro, simbolo del contest, con la possibilità di realizzare un CD e un contratto discografico di promozione web. Per la miglior canzone con testo in italiano verrà assegnato il premio Nicola Passarelli, mentre il Premio Officine Musicali, sarà conferito all’artista o band che avrà prodotto il brano, cantato in italiano, idoneo ad esprimere opportuno risalto alla delicata condizione dei giovani d’oggi.

I gruppi finalisti parteciperanno con due brani musicali alla compilation che troverà spazio sul CD Roccella Rock Contest 2017/18.