Giunta delibera richiesta dichiarazione stato di emergenza per eventi metereologici

La Giunta regionale, presieduta dal Presidente della Regione Mario Oliverio, con l’assistenza del segretario generale Ennio Apicella, si è riuinita oggi nella Cittadella regionale a Catanzaro.

La giunta, su proposta della Presidenza, ha deliberato la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi metereologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria lo scorso 17 gennaio.

A seguito delle avverse condizioni del clima, derivanti da forti raffiche di vento su tutto il territorio calabrese – è scritto nella richiesta della Giunta al governo nazionale –, si sono prodotte numerose criticità segnalate dalle Autorità dei Comuni colpiti dagli eventi. Sono altresì pervenute nella sala operativa della Protezione Civile molteplici segnalazioni ad opera di cittadini riferite a danni causati alle cose dai fenomeni sopra citati, in conseguenza dei quali si è contata una vittima nel Comune di Mesoraca. La Protezione Civile regionale ha anche prodotto un rapporto di evento da cui scaturiva la necessità di ricorrere all’utilizzo di mezzi e poteri straordinari, al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità e favorire il più rapido ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazini interessate.