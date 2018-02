Ennio Morrone: “All’Ospedale di Cosenza pessime condizioni strutturali”

Condividi

“Nei giorni scorsi sono stato ospite, quale degente, dell’ospedale civile ‘Annunziata’ di Cosenza. Avrei potuto rivolgermi altrove ma ho deciso, convintamente, di non alimentare l’emigrazione sanitaria e di affidare la mia fiducia nelle valenti professionalità che lavorano nel nosocomio cittadino. Una fiducia ben riposta, ad esser sinceri, che mi ha consentito di poter far ritorno presto a casa e di poter testimoniare la buona sanità locale”.

E’ quanto dichiara l’on. Ennio Morrone, presidente della Commissione speciale Vigilanza della Regione Calabria.

“Non posso infatti che ringraziare diverse unità operative del nosocomio: Medicina ‘A. Cosco’, Gastroenterologia, Anestesia, Radiologia e la Chirurgia ‘R. Falcone”. Ma la mia testimonianza, di cittadino prima ancora che di amministratore, deve essere più obiettiva possibile. E se da un lato – sottolinea l’esponente politico – ho potuto constatare sia l’alta professionalità che l’apprezzabile umanità del personale medico e paramedico -nonostante l’insufficienza numerica rispetto a tutti i compiti cui devono quotidianamente far fronte- dall’altra,non ho potuto che verificare e prendere atto con amarezza delle pessime condizioni strutturali in cui versa il nostro vecchio ospedale. Un edificio ormai vetusto che per locali, attrezzature e macchinari stenta a fronteggiare le emergenze e le esigenze assistenziali dei cosentini e di tutto il vasto bacino di utenza della provincia. Ecco perché – prosegue l’on. Morrone – avverto il bisogno di rendere pubbliche queste mie osservazioni dalla valenza civica, prima ancora che politica e, nel rivolgermi al sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, lo esorto – nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali – a definire, attraverso i necessari atti amministrativi, l’ubicazione del nuovo ospedale in modo che si possa stipulare l’Accordo di programma, di concerto col Governo, e non vederesvanire, quindi, la necessaria copertura finanziaria. Soltanto così, nel rispetto di una tempistica accettabile – conclude Ennio Morrone – verrà assicurato al largo bacino di cittadini di quest’area, un nuovo efficiente hub ospedaliero, capace di garantire la necessaria assistenza sanitaria che il territorio merita”.