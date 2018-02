Disabili, Regione: ‘Superamento barriere archittetoniche, ecco il riparto’

Condividi

Siamo costretti – si legge in una nota diffusa dall’Ufficio Stampa della Giunta Regionale – a ritornare sul riparto delle risorse del “Fondo speciale per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati”, Legge 9 gennaio 1989 n.13, art.10), operato dal Ministero delle infrastrutture, non per rispondere alla campagna strumentale e denigratoria nei confronti della azione amministrativa regionale, ma per dovere di verità e per il rispetto e la responsabilità verso i cittadini calabresi.

Ribadiamo tre semplici concetti:

1) La Regione Calabria, come la Regione Valle D’Aosta, non hanno beneficiato dei finanziamenti ministeriali per le barriere architettoniche destinate ai privati per gli anni 2013-2017 in quanto, contrariamente ad altre Regioni, aveva con propri fondi di bilancio (Legge regionale n. 31 del 30/12/2015, art. 3 comma 1 – importo €. 5.000.000,00) finanziato tutte le richieste pervenute al 31 dicembre 2017.

Il dettaglio dei contributi erogati dagli uffici in conformità alle norme, distinti per annualità, numero richieste, importo, è contenuto nella tabella sotto riportata:

ANNUALITA’ N. RICHIESTE LIQUIDATE FONDI REGIONALI (L.R. 31- 30/12/15) 2012 201 €. 587.149,11 2013 335 €. 925.773,36 2014 298 €. 853.984,41 2015 225 €. 660.559,67 2016 178 €. 528.735,17 2017 266 €. 774.519,08 TOTALE 1503 €. 4.330.720,80

2) Nessuna richiesta di contributi, ammissibile ai sensi della legge, è rimasta inevasa al 31 dicembre 2017. 3) Il comportamento amministrativo della Regione ha avuto il plauso nella conferenza Stato-Regioni del 15 febbraio scorso, che non a caso ha deciso di consentire una premialità nel prossimo riparto dei fondi 2018-2019, con risorse aggiuntive per le regioni più virtuose, come appunto la Calabria e la Valle D’Aosta.

Questi i fatti.

Si tratta, quindi, non già di inadempienze, ma di sensibilità amministrativa che la Regione Calabria ha avuto nell’ anticipare risorse che lo Stato ritardava ad assegnare per soddisfare i legittimi bisogni di cittadini in condizioni di disagio. Dispiace che un’azione assolutamente virtuosa debba essere interpretata in maniera diametralmente opposta e contraria ed essere presentata in maniera completamente distorta ai calabresi