Chiusa SS 107 Silana Crotonese in provincia di Cosenza per il maltempo

Anas comunica che la strada statale 107 “Silana Crotonese” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località San Fili, in provincia di Cosenza, a causa di alberi caduti sulla carreggiata a causa del maltempo. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria tra lo svincolo di Palombara e lo svincolo di San Fili.

Il personale Anas è sul posto al fine di ripristinare la circolazione appena possibile.

E’ stata invece riaperta la strada statale 18 “Tirrenia inferiore” che questa mattina è rimasta temporaneamente chiusa in provincia di Vibo Valentia, tra le uscite per Candidoni e San Calogero (dal km 461,900 al km 463,700) a causa di allagamenti del piano viabile per le forti piogge. Si segnalano comunque possibili rallentamenti.

