Al via Kaulonia Music Festival 2018

L’Amministrazione Comunale di Caulonia dà il via al Kaulonia Music Festival 2018, la prima stagione musicale realizzata nel nuovo Auditorium “Casa della Pace Angelo Frammartino” con la preziosa collaborazione dell’A.M.A. Calabria; associazione che da circa 40 anni opera nel campo della promozione e della ricerca musicale con competenza e professionalità sia dal punto di vista organizzativo che artistico-scientifico. I risultati conseguiti in questi anni le hanno consentito di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con decreto del Presidente della Regione Calabria n. 1581 del 17 novembre 1994 e l’accreditamento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, quale soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola. Proprio l’attività di promozione e distribuzione concertistica, nonché scientifica e di ricerca sul patrimonio musicale con produzioni editoriali, discografiche e musicali, che hanno riscosso lusinghieri apprezzamenti nei più qualificati ambienti accademici nazionali e internazionali, hanno permesso di realizzare, in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale di Caulonia, una stagione concertistica interessante e coinvolgente.

Caulonia è un paese dalla storica ed importante tradizione musicale e, la prima edizione del Kaulonia Music Festival 2018, è il miglior modo per dare un volto al nuovo Auditorium che continuerà a profondere soavi note -dopo i concerti di Fabio Macagnino, di Mimmo Cavallaro, degli Alfa Time e dell’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria. L’obiettivo è quello di spalancare le porte alla cultura, con una significativa azione di promozione musicale ospitando e mettendo in risalto le eccellenti espressioni musicali del comprensorio (Arya Sextet, Sound Trip, Ensemble Frascà), regionali (Valentina Costa jazz noir trio, Ensemble e coro Torre Franca diretto dal Maestro Martin Palmeri) accanto a grandi nomi del panorama musicale italiano (Nello Salza, la tromba del cinema italiano). Si parte con una farsa carnevalesca in due atti messa in scena dall’Associazione teatrale Amici Felici, domenica 11 febbraio. Per favorire la diffusione della cultura musicale l’Amministrazione ha deciso di offrire questi appuntamenti ad un costo accessibile a tutti, rendendo piacevole trascorrere le serate nella Casa della Pace. Sarà l’inizio di una stagione nuova per Caulonia e per i caulonesi.

Buona musica a tutti.