Villa San Giovanni, il Club Kiwanis “Fata Morgana” aiuta le famiglie bisognose

Condividi

Continuano le attività di servizio dei volontari del Kiwanis Club “Fata Morgana – Città di Villa San Giovanni”. Giunge alla 4° edizione l’iniziativa benefica “Buoni a Natale”, l’attività annuale sponsorizzata da Caronte&Tourist spa in collaborazione con l’amministrazione comunale di Villa San Giovanni e le parrocchie cittadine. Il supermercato che quest’anno ha risposto positivamente al bando che ogni anno il Club propone è il CONT’E’ di VERDUCI a Campo Calabro. “Buoni a Natale 2016” prevede l’emissione di buoni spesa per le famiglie indigenti con bambini sulla base di elenchi ufficiali comunali e dei gruppi caritatevoli delle parrocchie villesi, grazie alla donazione di Caronte&Tourist spa e alla collaborazione degli uffici dei Servizi sociali del comune di Villa San Giovanni. “Anche per quest’anno siamo riusciti a supportare un centinaio di famiglie indigenti – dichiara Ninni Messina presidente del Club Kiwanis cittadino – con un buono spesa da 55 euro. Un buono spesa – continua la Presidente – che offriamo annualmente grazie alle risorse derivanti per gran parte dalla compagnia di navigazione che è lo sponsor principale, del supermercato che aderisce alla nostra proposta, dalle nostre attività di raccolta fondi annuali. Ringrazio a nome del Club il presidente di Caronte&Tourist spa Antonino Repaci il quale, con la società che rappresenta contribuisce alla risoluzione delle problematiche della cittadinanza, soprattutto in questo caso per quanto concerne il crescente numero di famiglie indigenti con minori. Il nostro Club service ha collaborato anche con la onlus “Ora di Agire” la quale con ulteriori fondi di Caronte&Tourist spa, ha provveduto a soddisfare le richieste di altre famiglie e persone indigenti e con la quale associazione condividiamo il lavoro, non semplice, di selezione e individuazione dei casi di maggiore bisogno con il supporto dei parroci. L’analisi dei dati, dopo cinque anni di attività in tal senso, dimostra che aumentano le famiglie di origine extra-nazionale e al contempo si avverte positivamente l’effetto del Reddito di Inclusione Sociale”. Prosegue pertanto con successo l’attività del Kiwanis “Fata Morgana – Città di Villa San Giovanni” a favore dell’infanzia e dell’adolescenza così come avviene per tutti gli altri club regionali, italiani e del mondo in forte crescita.