Regione: Forum terzo settore, preoccupa rimozione Roccisano

“A seguito della rimozione dell’assessore Roccisano, il Forum del Terzo Settore intende rappresentare la propria preoccupazione per la delicatezza di questo momento relativo al futuro della tanto attesa riforma del welfare calabrese che, finalmente, dopo un’attesa di oltre 14 anni dalla Legge regionale 23 del 2003, ha visto la luce al termine di un percorso partecipato durato oltre un anno e fortemente voluto dallo stesso Assessore”. Lo afferma, in una nota, il portavoce del Forum del Terzo settore, Giovanni Pensabene. “Doveroso in tal senso – aggiunge – il ringraziamento alla Roccisano per la sensibilita’ e l’attenzione che ha sempre dimostrato per il nostro mondo e per le persone piu’ deboli e svantaggiate della nostra terra, e per il lavoro che la stessa ha portato avanti insieme alle parti sociali arrivando a colmare una lacuna normativa che era ormai divenuta insostenibile. Un percorso che ora deve essere proseguito e che proprio in questo 2018 dovra’ vedere la sua prima applicazione. Da qui origina la preoccupazione del Forum, a seguito della rimozione dell’assessore Roccisano, in un momento cosi’ delicato e complesso. Per questo il Forum del Terzo settore, pur non entrando nel merito di scelte che attengono esclusivamente al Governo regionale, chiede al Presidente Oliverio di procedere nel piu’ breve tempo possibile all’individuazione della persona che dovra’ ricoprire questo delicato ruolo, uscendo dalle logiche meramente partitiche, e avendo cura di scegliere qualcuno che sia immediatamente pronto e competente. La nostra regione infatti non si puo’ permettere, in questo momento, di perdere ulteriore tempo per consentire l’ambientamento di un nuovo assessore estraneo alla materia e che metterebbe a rischio tutto il processo di riforma sin qui faticosamente costruito”.