Picchia bambino autistico, Marziale: “Non insegni mai più”

In relazione alla maestra di sostegno sospesa a Polistena per maltrattamenti su un bimbo autistico, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale dichiara: “Essendo la signora in questione alla soglia dell’età pensionabile sarebbe superfluo dir che lavorerò con gli strumenti a mia disposizione perché non metta più piede in una scuola, dunque dico solo che chiederò di essere parte civile in un eventuale procedimento giudiziario, intanto se può si vergogni”.