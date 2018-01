Condividi

Il ministro Marco Minniti non sarà candidato in Calabria per il Pd alle prossime elezioni politiche, correrà nelle Marche. La corsa dei ministri per riconquistare l’elettorato è iniziata e Minniti che con le “mosse” strategiche che tanto sono piaciute per l’emergenza migranti, non fa differenza. Per lui è arrivato il via libera del partito locale a Pesaro-Urbino. Il titolare del Viminale non dovrebbe correre in Calabria, dove non dovrebbe esserci nemmeno Maria Elena Boschi. Una ipotesi circolata nei giorni scorsi per Reggio Calabria o Crotone. La sottosegretaria potrebbe essere uno dei pochi Big a correre solo nel proporzionale, in diverse regioni, come Toscana e in Trentino forse. Perché dall’alto Adige alla Calabria i territori sono in subbuglio per le scelte del Nazareno. Oggi il coordinamento dei segretari del circolo del Pd di Catanzaro ha scritto a Renzi: “Vogliamo un parlamentare locale”. Lo stesso messaggio recapitato al Nazareno in questi giorni da diverse federazioni regionali o cittadine. A Bologna, per esempio, i dem locali hanno ingoiato con malumori la candidatura di Pier Ferdinando Casini all’uninominale del Senato (che resterebbe in campo), mentre al proporzionale in città potrebbe esserci Teresa Bellanova o Carla Cantone. Tutti nomi di ‘esterni’, insomma. In Toscana, dove la fila dei candidati per un posto sicuro è lunghissima, il partito di Prato è in fermento per l’ipotesi di candidare Beatrice Lorenzin (ma circolava anche il nome di Emma Bonino). Resta sempre un mosaico difficile da mettere insieme quello in Campania. Nel totonomi è finita anche, come anti-Di Maio nel collegio di Pomigliano, la giovane ricercatrice Annalisa Allocca, 32 anni di Marigliano, che con l’Infn di Pisa ha contribuito alla lavoro sull’osservazione delle onde gravitazionali premiato con il Nobel per la Fisica 2017.