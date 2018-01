Memorial Mino Reitano, annullo filatelico di Poste Italiane

Condividi

Anche la 9° edizione del “Memorial Mino Reitano” viene ricordata dalla filatelia. Un connubio, quello tra la storia musicale del celebre cantante reggino e la storia postale, che ha inizio nell’ottobre del 2009. Nell’anno della sua scomparsa è stato infatti dedicato a Mino Reitano un francobollo, inserito nell’ambito delle emissioni programmate per l’Esposizione Internazionale “Italia 2009”, in occasione del “Festival Internazionale della Filatelia – Giornata della Musica”, associato alle emissioni dedicate a due grandissimi artisti della Musica: il tenore Luciano Pavarotti e il compositore Nino Rota.

Da allora Gegè Reitano, presidente dell’Associazione Musicale e Culturale “La Vita è così…”, dedica ogni anno alla memoria del fratello Mino un grande spettacolo musicale ricco di ospiti importanti e nuove proposte artistiche: un Memorial che, dal 2015, viene fissato nel tempo anche dagli speciali annulli filatelici di Poste Italiane.

Sabato 27 gennaio, nel Foyer del Teatro Comunale “Francesco Cilea”, sarà presente uno stand di Poste Italiane, in cui sarà disponibile lo speciale annullo dedicato all’evento e con cui sarà possibile timbrare le cartoline ricordo, realizzate per l’occasione in tiratura limitata. Lo stand sarà operativo dalle ore 18.30 alle 20.00.