Martina: impegno per supportare concretamente filiera agrumi

Condividi

”Siamo impegnati a trovare soluzioni per supportare concretamente le imprese della filiera agrumicola in situazioni critiche. Vediamo l’esito del Tavolo tecnico convocato oggi al ministero”. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina, a margine della presentazione di Treccani Gusto, progetto editoriale per ridefinire l’apporto culturale dei prodotti italiani Dop e Igp promosso da Treccani e Fondazione Qualivita. La riunione al Mipaaf e’ stata convocata per un confronto sull’andamento del mercato nazionale, sulle prospettive di breve e medio periodo e per condividere nuove azioni di contrasto alla crisi del settore. All’incontro parteciperanno i rappresentanti delle Regioni, delle organizzazioni agricole e delle organizzazioni dei produttori oltre alla grande distribuzione.