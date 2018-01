Gente in Aspromonte, prima escursione del 2018

Condividi

La prima escursione del 2018 di Gente in Aspromonte si è svolta domenica 21 gennaio nel territorio di Solano, e ha condotto i soci, sospesi tra cielo e mare, lungo un itinerario ricco di motivi di interesse sia dal punto di vista geografico sia da quello storico. Il percorso scelto per questa prima giornata intercetta infatti un tratto della via Popilia, l’antica via romana costruita nell’anno 132 a.c. che staccandosi dalla via Appia a Capua, conduceva attraverso la Lucania e il Bruzio fino a Reggio. “Il crinale da Torre” è un lungo itinerario di collegamento dal mare alla montagna che consente di vedere come si siano modificati gli ambienti nel tempo e di analizzare il ruolo svolto dalle attività umane nei cambiamenti osservati. E’ uno degli itinerari più affascinanti del promontorio, molto panoramico sul mare e sulla costa nel primo tratto e. L’ascesa lungo il percorso apre sempre di più la vista sull’intera Costa Viola: a nord le falesie a strapiombo sul mare di Bagnara e Seminara fino al monte S.Elia; a ovest le isole eolie, apparentemente vicine; a sud il castello di Scilla con l’imboccatura dello stretto.

Nonostante le condizioni meteo non favorevoli, la bellezza del territorio ha comunque premiato i soci di Gente in Aspromonte e gli amici escursionisti dell’Associazione The Greenstone di Messina con panorami di grande intensità sulla Sicilia, Scilla, Favazzina e Bagnara.

Di seguito la scheda di presentazione dell’escursione, pubblicata sul sito www.genteinaspromonte.it qualche giorno prima dell’escursione.