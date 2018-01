Diga sul Melito, Wanda Ferro sostiene battaglia Grazioso Manno

Condividi

“Ancora una volta esprimo il mio sostegno alla battaglia che Grazioso Manno sta conducendo per il rifinanziamento della Diga sul Melito, nell’assoluta indifferenza del governo regionale e del centrosinistra”. Lo afferma, in una dichiarazione, il consigliere regionale Wanda Ferro (Gruppo Misto). “Nonostante l’importanza del tema –

aggiunge – dell’utilizzo delle risorse idriche in una regione a vocazione agricola come la Calabria, continuiamo a registrare l’irresponsabile immobilismo del presidente Oliverio, sempre pronto a fare la voce grossa in casa propria, ma a quanto pare piuttosto remissivo al cospetto del governo nazionale del suo stesso colore politico. Poiché da notizie di stampa apprendiamo che tanti big regionali del centrosinistra si trovano nella Capitale per spuntare la possibilità di una candidatura alle Politiche, auspichiamo che possano utilizzare la trasferta anche per chiedere ai rappresentanti del governo il rifinanziamento dell’opera, dimostrando così di avere a cuore i problemi della Calabria anziché soltanto i propri destini personali”.