Cosenza – Il festival delle arti di strada chiude il cartellone delle Buone Feste

Condividi

Il centro storico della città di Cosenza nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 gennaio diverrà

nuovamente quinta naturale degli spettacoli della manifestazione “Di Piazza in Piazza – Xmas

Edition”. L’evento, grazie al grande successo ottenuto nella sua prima edizione, torna ad animare le

piazze e le vie del centro storico e conclude il ricco calendario di eventi delle Buone Feste

Cosentine 2017/18 organizzato dal Comune di Cosenza, Assessorato alla Cultura.

Un susseguirsi di spettacoli gratuiti proietterà per tutto il week-end grandi e piccini in un mondo

fantastico e senza tempo. La magia del clima natalizio, le bellezze del centro storico e il fascino

degli spettacoli saranno gli ingredienti principali dell’incantesimo che per due giorni consentirà di

perdersi in un sogno per poi ritrovarsi e confondersi nei labirintici vicoli e nelle piazze del centro

storico.

Per l’edizione natalizia – in entrambe le giornate – gli appuntamenti in calendario si estenderanno

per tutto l’arco della giornata. La mattina dalle ore 9.00 sino alle 13.00 sarà possibile partecipare ai

trekking urbani fotografici, a ciascun partecipante verrà donata al termine della visita dei luoghi più

suggestivi del centro storico una cartolina fotografica d’autore. Nel pomeriggio, dalle ore 17.00,

sarà possibile passeggiare tra gli stand del mercatino vintage “Arts & Craft” allestito presso Piazza

Parrassio, assistere agli spettacoli itineranti degli artisti di strada, alle performance artistiche e di

Street Art che si terranno nei vicoli e nelle piazze principali. A partire dalle ore 18.00 inizieranno

spettacoli di danza aerea e spettacoli di artisti di strada presso Largo Antoniozzi e Piazza Duomo.

Durante tutta la manifestazione sarà possibile visitare le botteghe del centro storico, le installazioni

artistiche all’interno dei Ruderi di Piazzetta Toscano, la mostra fotografica diffusa lungo Corso

Telesio, la mostra di illustrazioni presso il Caffè Telesio ed i musei della città.

“Di piazza in Piazza – Xmas Edition” non sarà solo un piacere per gli occhi e per le orecchie ma

anche per il palato. Presso le grotte di Piazzetta Toscano verrà infatti allestita un’area food &

beverage per compiere gli ultimi peccati di gola del periodo natalizio.

La manifestazione – ideata per rivalutare il centro storico della città di Cosenza attraverso l’arte e la

cultura – è ideata e promossa da Be Alternative Eventi ed MK Live, supportata da Fondazione

Carical e sostenuta dal Comune di Cosenza – Cosenza Cultura. La realizzazione della manifestazione

sarà possibile anche grazie alla partecipazione attiva delle numerose attività e associazioni culturali

tra le quali ricordiamo l’Ass. Cult. Rigenerazione , Cosenza Street Art School , Antiquando ,

Macaroni Chef Accademy e Ops l’Arte in corso.