Il calabrese Francesco Romeo e l’ eccellenza cardiologica a Roma

Milano, Bologna e Torino sono note per gli altissimi livelli di qualità in cardiologia. Ma l’ eccellenza “abita” anche a Roma grazie al calabrese, originario di Fiumara di Muro, Francesco Romeo, direttore Uoc Cardiologia e cardiologia interventistica del Policlinico Tor Vergata di Roma. “Abbiamo una struttura attiva davvero H24 – sottolinea Romeo all’Adnkronos Salute -, con più dell’85% dei pazienti con infarto trattato entro le tre ore dall’ingresso in ospedale. La nostra struttura è la prima nel Lazio per il trattamento entro 90 minuti. Con una mortalità a 30 giorni che nel 2016 è circa la metà rispetto alla media regionale: circa il 3,9% rispetto al 7,9 per 100 infartuati. A certificare l’eccellenza della nostra rete di emergenza cardiologica siano i dati dell’Agenas”.

Risultati “ottenuti anche grazie a un’innovativa organizzazione del personale dedicato a effettuare l’angioplastica primaria, presente in ospedale davvero 24 ore su 24. In questo modo – assicura Romeo – si riduce drammaticamente il tempo tra l’insorgenza dei sintomi e il trattamento, e di pari passo mortalità e degenza media” dei pazienti.

Anche a Roma, sempre più meta di numerosi calabresi e non solo, che raggiungono il professore Romeo per controlli e visite specialistiche o interventi chirurgici, dunque, “si trovano eccellenze in cardiologia. Parliamo di angioplastica primaria, ma siamo fra i primi anche per gli interventi alla mitrale, dove nel 2015 abbiamo eseguito il primo impianto per via percutanea al mondo, e per la Tavi, ovvero l’impianto valvolare aortico transcatetere. Inoltre, con il gruppo di Giuseppe Novelli, abbiamo scoperto il polimorfismo del gene per il recettore del colesterolo. Un’eccellenza, la nostra, riconosciuta anche dalle numerose consulenze richieste da altre strutture. Inoltre – ribadisce Romeo – anche la degenza media da noi è ridotta: circa 3 giorni. Con numeri importanti: 2.300 ricoveri l’anno, il 35% da fuori Regione”, per una struttura che conta 16-17 medici strutturati.