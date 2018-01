Bianchi: “Non mi ricandido, ma continua impegno per beni culturali”

Condividi

“Ho deciso di non partecipare, con una mia candidatura diretta, alle imminenti elezioni politiche ma resto convinta che si possa continuare l’impegno politico profuso in questi anni anche fuori dal Parlamento”. Lo dice all’Adnkronos Dorina Bianchi, sottosegretario ai Beni culturali. “Questi anni di esperienza al governo -continua l’esponente centrista schieratasi con Civica popolare di Beatrice Lorenzin- hanno aumentato in me la consapevolezza che sul turismo, sui beni culturali e, più in generale, sulla valorizzazione dei territori tanto è stato profuso e molto altro resta da realizzare per rafforzare l’attrattività del nostro Paese e delle nostre destinazioni turistico-culturali regionali. In quest’ottica, rifarei ogni cosa che ho fatto, riassumerei ogni decisione presa consapevole di aver agito sempre nell’interesse comune”. “Alla improduttiva contrapposizione politica, alla cattiveria sociale, alla caccia alle streghe -sottolinea- è necessario contrapporre l’antidoto della concretezza perché, in caso contrario, a pagarne le conseguenze sono sempre, da un alto, i cittadini, soprattutto, nelle componenti più esposte quali giovani, famiglie, donne, anziani e dall’altro, le imprese, che al contrario chiedono alle istituzioni sostegno e aiuto per far crescere i loro progetti aziendali”.