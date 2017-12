Riformulati i turni delle Guardie Mediche in provincia di Catanzaro

Condividi

Riformulati i turni delle Guardie mediche in alcuni centri della Provincia di Catanzaro. A causa infatti delle intervenute dimissioni di alcuni medici incaricati per la copertura di turni di guardia medica, l’Azienda SanitariaProvinciale di Catanzaro si è vista costretta a rimodulare l’organizzazione del servizio. In particolare, i centri interessati sono Catanzaro Santa Maria, Sellia Marina, Petronà e Albi.