Capodanno Reggio Calabria: divieto assoluto di vendita alcol su suolo pubblico

Il sito del Comune di Reggio Calabria (Foto Aldo Fiorenza) ha pubblicato due ordinanze del Sindaco Falcomatà in cui viene vietata la vendita di bevande in vetro o lattina nelle zone in cui a Capodanno si festeggerà il nuovo anno e comunque degli alcolici sul suolo pubblico comunale (all’esterno degli esercizi commerciali) fino al 6 gennaio 2018.

Ecco gli stralci delle due ordinanze:

Divieto assoluto di vendita di bevande contenute in vetro o lattine in occasione degli eventi: a Piazza Duomo (Capodanno a Piazza Duomo) e “Capodanno in Piazza scalinata Teatro Cilea”. Il divieto ha decorrenza dalle ore 18,00 del 31.12.2017 sino alle ore 9 del 01.01.2018

Ordinanza n. 89 del 29-12-2017

Divieto assoluto di vendita su suolo pubblico di bevande alcoliche fino al 06.01.2018, a tutti gli operatori commerciali compresi quelli ambulanti. Da Palazzo San Giorgio fanno sapere che per “suolo pubblico comunale” vanno intese solo la pubblica via e le pubbliche piazze, non interessando, quindi, l’ordinanza, la normale vendita nei locali.