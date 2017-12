Agguato contro operaio in Calabria, condizioni molto gravi

Condividi

Agguato contro operaio in Calabria. Si tratta di un 41enne ferito nella Locride in un terreno di proprietà della sua famiglia

E’ in condizioni molto gravi un operaio di 41 anni, Leonardo Minnici, incensurato, ferito in un agguato a Caraffa del Bianco, nella Locride. Minnici stava lavorando in un terreno di proprietà della sua famiglia, in contrada “Mina’”, quando è stato raggiunto da due colpi di fucile calibro 12 caricato a pallettoni sparati da breve distanza da una persona appostata dietro alcuni cespugli. L’operaio è stato raggiunto dai colpi alla testa, alla schiena e ad un braccio. A soccorrerlo è stato il padre, che nel momento dell’agguato si trovava in un casolare ubicato a poca distanza dal luogo dell’agguato. Minnici è stato portato negli “Ospedali Riuniti” di Reggio Calabria, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Bianco.