La magia del Natale a Vibo Valentia quest’anno sarà ancora più speciale grazie al ritorno dell’iniziativa “Giocattolo Sospeso”. Promossa dall’associazione “Valentia”, l’iniziativa mira ad alleviare le difficoltà di molte famiglie colpite dalla crisi economica.

“Questo Natale non sarà facile per molte famiglie del nostro territorio”, afferma l’associazione “Valentia”. “Con la dura crisi economica che abbiamo vissuto quest’anno, l’iniziativa del giocattolo sospeso si propone di portare un sorriso ai bambini più bisognosi.”

L’associazione “Valentia”, fondata a Vibo Valentia nel 2017, è diventata un punto di riferimento su scala nazionale per le sue numerose iniziative benefiche. Sotto la guida di Anthony Lo Bianco, la squadra di “Valentia” ha implementato progetti di solidarietà a livello provinciale, regionale e nazionale.

I cittadini interessati a partecipare possono recarsi nei maggiori negozi di giocattoli di Vibo Valentia, tra cui Merkatoys presso la SS 18 Tirrena Inferiore, Merkatoys a Vena Di Ionadi e Toy Store a Moderata Durant. Qui, è possibile acquistare e depositare giocattoli che verranno poi donati alle famiglie in difficoltà.

I negozianti registreranno dettagli come la descrizione del giocattolo, l’età di riferimento e, su richiesta, il nome del donatore. Queste informazioni verranno allegate al regalo, che verrà poi distribuito a chi ne farà richiesta o alle famiglie bisognose.

L’iniziativa sarà attiva dal 4 al 23 dicembre 2022. “Un piccolo gesto può fare una grande differenza”, ha concluso Anthony Lo Bianco, presidente dell’associazione “Valentia”. “Vogliamo che questo Natale sia libero dall’amarezza per tutti i bambini, nonostante le difficoltà economiche.”

L’iniziativa del giocattolo sospeso rappresenta non solo un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà, ma anche un simbolo di speranza e solidarietà per l’intera comunità di Vibo Valentia.