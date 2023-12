“Ritengo sia giunto il momento di imprimere un’accelerata all’iter che deve portare alla stipula delle convenzioni tra la Regione Calabria e i Comuni del Vibonese per dare seguito a quelle opere pubbliche tanto attese dai cittadini dell’intero territorio provinciale”. Lo dichiara l’on. Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, il quale sollecita i Comuni del Vibonese a prodigarsi affinché si giunga nel più breve tempo possibile alla firma delle convenzioni che porteranno nelle casse degli enti beneficiari – tutti i 50 Comuni della provincia – quei finanziamenti che lo stesso Mangialavori è stato in grado di ottenere grazie ad un emendamento approvato nella passata legge di bilancio dello Stato, ammontanti a 36 milioni di euro per il triennio 2023-2025.

“Sono trascorsi mesi – rimarca l’on. Mangialavori – dall’Accordo di programma quadro stipulato tra il ministero dei Trasporti e la Regione Calabria per il trasferimento dei fondi. Comprendo che vi sia un iter burocratico da seguire e dei tempi tecnici da rispettare, ma la politica deve fare la sua parte in ogni sua espressione. Auspico quindi che quanto prima si proceda con gli adempimenti del caso affinché i fondi vengano trasferiti e le amministrazioni si facciano trovare pronte con le relative progettazioni, per consegnare ai cittadini del Vibonese molte di quelle opere che attendono da anni. Ogni ulteriore ritardo sarebbe francamente incomprensibile”.