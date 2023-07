Acqua non potabile a Vibo Valentia, migliorano i valori ma permane il divieto

Il sindaco del Comune di Vibo Valentia, Maria Limardo, si è recato questa mattina, unitamente ai dirigenti, funzionari ed operai, nei punti di prelievo in cui si sono registrate le principali criticità che hanno determinato la non potabilità dell’acqua in alcuni quartieri della città capoluogo. Dalle ultime analisi in possesso dell’ente si registra un graduale miglioramento nei valori in termini di presenza di infiltrazione batterica da soli coliformi, però ancora non tale da determinare la revoca dell’ordinanza di divieto.

“Al termine del sopralluogo – afferma il primo cittadino – ci siamo recati in Prefettura insieme ai rappresentanti dell’Azienda sanitaria per fare il punto della situazione. Intendo rassicurare la cittadinanza sul fatto che questa amministrazione sta profondendo il massimo impegno e che la risoluzione della problematica è in cima alle priorità di questi giorni. Capisco bene che i cittadini auspichino dei risultati immediati, ma la problematica non è di facile soluzione. Non appena avremo novità importanti la cittadinanza sarà tempestivamente informata. Nel frattempo prosegue la distribuzione dell’acqua alle famiglie richiedenti, tramite il punto del mercato delle Clarisse, con la preziosa collaborazione della Prociv Augustus”.