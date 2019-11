Nuovo ospedale di Vibo Valentia, il 27 novembre in Prefettura riunione Tavolo Permanente

È convocata per il 27 novembre alle ore 11 presso la Prefettura di Vibo Valentia una riunione del Tavolo Permanente per il monitoraggio delle attività concernenti la realizzazione del nuovo Ospedale.

Il Tavolo Permanente, istituito nel 2017, coinvolge i vari attori, pubblici e privati, impegnati nella costruzione di un’opera di importanza strategica per tutto il territorio provinciale. La convocazione consente di proseguire il costante monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, con particolare riferimento a quelli complementari alla realizzazione dell’opera, nonché di verificare la situazione concernente il procedimento per l’approvazione del progetto definitivo.

Il lavoro sinergico tra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività in argomento garantisce un confronto costruttivo e proattivo per la soluzione delle eventuali criticità che potrebbero incidere sulla tempistica dell’esecuzione del progetto del nuovo Ospedale di Vibo.

Parteciperanno ai lavori la Regione Calabria, la Provincia di Vibo Valentia, il Comune di Vibo Valentia, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, la società di progetto Vibo Hospital Service s.p.a., la Snam s.p.a. e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e CISAL.