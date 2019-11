Nascondeva in casa opere d’arte rubate: denunciato 64enne nel vibonese

I carabinieri della stazione di Soriano Calabro (VV) e dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria, hanno denunciato in stato di liberta’ un 64enne originario di Soriano Calabro per il reato di ricettazione e di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, recuperando opere d’arte rubate. I militari, durante una perquisizione domiciliare per la ricerca di armi nell’abitazione dell’uomo, sono entrati all’interno di una rimessa nella sua disponibilita’, trovandovi alcune imponenti e vistose statue in marmo bianco e rosa.

I carabinieri, increduli per quello che avevano appena rinvenuto tra pacchi e materiale di risulta di vario tipo, hanno interessato subito i loro colleghi del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di stanza a Cosenza, i quali hanno accertato che le statue marmoree in questione sono protette dal codice dei beni culturali in ragione del loro valore storico, artistico ed ecclesiastico. Le opere d’arte individuate sono due statue in marmo rosa raffiguranti leoni stilofori zoomorfi; due statue in marmo bianco raffiguranti leoni; due vasi funerari con anse zoomorfe. Sul corpo dell’anfora, in bassorilievo, e’ raffigurata una scena con cavalli; due puttini verosimilmente appartenenti ad una base di altare ecclesiastico, in marmo bianco con base in marmo roseo. (Agi)