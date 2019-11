Narcotraffico, ex pentito e infiltrato del Ros si toglie la vita

Bruno Fuduli, di 57 anni, ex collaboratore di giustizia ed ex infiltrato del Ros si e’ suicidato a Filandari, comune della provincia di Vibo Valentia dove viveva. Il corpo senza vita di e’ stato trovato da un amico. In piu’ occasioni e anche in forme plateali, Fuduli che era fuoriuscito dal programma di protezione per sua volonta’, aveva dichiarato di sentirsi abbandonato dallo Stato. Da infiltrato nel Ros dei carabinieri Fudoli ha permesso il sequestro di grossi quantitativi di cocaina. Con l’inchiesta “Decollo”, grazie anche al suo apporto, la Dda di Catanzaro aveva messo a segno centinaia di arresti tra diverse regioni italiane, Colombia, Venezuela e Australia.