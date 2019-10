Va in ospedale a Vibo e scopre che figlio in grembo é morto

Si presenta in ospedale e scopre che il figlio che porta in grembo é morto. É accaduto stamattina nell’ospedale di Vibo Valentia.

Protagonista della vicenda una donna di 32 anni di Cessaniti (Vibo Valentia), arrivata alla fase finale della gravidanza (trentanovesima settimana) e che avrebbe dovuto sottoporsi ad alcuni esami. Il tracciato ha fatto però emergere la triste realtà: il bambino che la donna aveva in grembo era già morto da alcuni giorni.

Il merito della donna, nel momento in cui gli é stata comunicata la notizia, è andato in escandescenze, sferrando calci e pugni contro la porta della sala parto, danneggiando un vetro e inveendo contro l’ostetrica e il personale del reparto.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha condotto l’uomo in Questura per ricostruire i fatti, mentre la moglie è rimasta in ospedale per gli accertamenti del caso.

Per domani é stato programmato il taglio cesareo per stabilire quando il bambino è morto. (ANSA)