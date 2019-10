Niente Halloween nel vibonese. Bimbi e adulti si vestiranno da santi

Niente Halloween per le vie di Pannaconi, piccolo centro del Vibonese. La parrocchia guidata dal poliedrico parroco don Felice Palamara ha proposto una valida alternativa ad Halloween. Bimbi e adulti si vestono da santi.

Per don Felice, come riporta lacnews24.it “si tratta di un modo per valorizzare le proprie radici e al contempo accendere la curiosità dei piccoli che avranno modo di confrontarsi con esempi positivi di cristianità”. Nel vivo delle iniziative, riporta lacnews24.it, si entrerà il 28 ottobre con l’avvio del triduo di Tutti i santi e celebrazione eucaristica (dalle ore 18). Il 29 ottobre, quindi, la benedizione dei ceri (ore 18) mentre il 30 saranno benedetti gli abiti realizzati dai parrocchiani. La serata principale è quella del 31 ottobre. Ai riti in chiesa (sempre dalle ore 18), adulti e piccini potranno partecipare vestiti da santi. Alle 19, quindi, processione verso il cimitero, preghiere in ricordo dei morti e deposizione dei ceri sulle tombe dei propri cari. A concludere l’evento, un momento di musica e convivialità.