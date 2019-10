Mogol conquista il pubblico di Leggere&Scrivere

Una serata all’insegna della grande musica, con un maestro dell’arte, della poesia e del pop Italiano, Mogol.

Il grande paroliere della musica italiana, ieri ospite del festival Leggere&Scrivere 2019, ha ripercorso gli oltre 60 anni di carriera che lo hanno visto protagonista della scena artistica italiana come autore di testi e produttore discografico. Mogol – dopo il saluto del presidente della Regione, Mario Oliverio – attraverso la sua carriera ha raccontato pagine della storia e non solo della musica italiana, con aneddoti, particolari inediti, dalle prime composizioni all’incontro con Lucio Battisti. “Lucio Battisti? Me lo presentò una mia amica francese”, ha detto l’autore, fra gli alti testi, di “Una lacrima sul viso” aggiungendo che “l’importanza del talento” è come il famoso campo di grano della canzone, “va coltivato e non bisogna aver paura di coltivarlo”.

Grande apprezzamento e tributi di applausi sono arrivati da parte del pubblico del festival che ha riempito in ogni suo posto l’Auditorium dello Spirito Santo e ascoltato con attenzione l’intervento dell’artista.

