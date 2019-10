L’assessore Corigliano: “Dalla Regione Calabria sostegno finanziario alla biblioteca di Soriano”

“Leggo sulla stampa l’appello di alcuni intellettuali a favore della Biblioteca Calabrese di Soriano, rivolto alla Regione Calabria e ad altre personalità politiche”.

E’ quanto afferma, in una nota, l’assessore regionale alla Cultura, Maria Francesca Corigliano.

“Comprendo l’appello che scaturisce da una situazione di difficoltà in merito al funzionamento, le cui responsabilità sono plurime e differenziate. Tengo, però, a sottolineare -prosegue l’assessore Corigliano- che la Regione Calabria, in questi ultimi anni, non ha mai fatto mancare il suo fondamentale sostegno finanziario all’Istituto della Biblioteca Calabrese. Per quanto concerne la vicenda relativa al personale precedentemente in servizio presso la Biblioteca e trasferito esclusivamente in ossequio alla normativa vigente, informo che presso l’Assessorato regionale alla Cultura, insieme con il Consigliere regionale Michele Mirabello, Presidente della Commissione consiliare competente, ho più volte incontrato i Direttori dei Dipartimenti Personale e Attività Culturali per studiare tutte le possibili soluzioni alla situazione verificatasi”.

“Per un confronto franco e diretto -concludel’assessore regionale alla Cultura- invito i firmatari dell’appello e la Direzione dell’Istituto ad un incontro presso l’Assessorato, nella Cittadella regionale di Catanzaro, suggerendo la data di martedì 8 ottobre alle ore 10”.