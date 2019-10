Feto morto in grembo, il ministro Speranza invia gli ispettori all’ospedale di Vibo Valentia

Il ministro della Salute Roberto Speranza “ha immediatamente predisposto l’invio di un’ispezione nell’ospedale di Vibo Valentia in seguito al decesso del feto in grembo a una donna di 32 anni”. Lo comunica il ministero della Salute.

La donna di Cessaniti (VV) ha perso la bimba che portava in grembo dopo essere stata rimandata a casa dai medici, in quanto non c’erano anestesisti per un parto cesareo.

La paziente, il 26 settembre scorso, secondo la versione fornita dai familiari della donna, si era sottoposta a un controllo in ospedale e le condizioni della bimba erano state giudicate normali.

Alla gestante sarebbe stato detto, quindi, che a giorni sarebbe stata chiamata per effettuare il cesareo.

Tuttavia fino a martedì mattina lei non ha avuto notizia e pertanto mercoledì, insieme al marito, si e’ recata in ospedale per chiedere spiegazioni sui motivi del ritardo dell’intervento. A quel punto alla coppia sarebbe stato evidenziata l’impossibilita’ di procedere quel giorno al parto cesareo per l’assenza di anestesisti e di tornare l’indomani, cioe’ ieri. La 32enne, accompagnata dal coniuge, si e’ quindi recata in ospedale e dopo aver eseguito il tracciato ha appreso il decesso del feto. Situazione che ha provocato la reazione del marito, che e’ andato in escandescenza mandando in frantumi, con un pugno, la vetrata della porta d’ingresso del reparto.