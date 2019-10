Feto morto in grembo a Vibo Valentia, anche la Regione invia gli ispettori

Il Dipartimento regionale Tutela della Salute ha disposto l’invio del “team risk management” all’ospedale di Vibo Valentia, dove ieri si e’ verificato il decesso del feto in grembo a una donna di 32 anni. Lo apprende l’Agi da fonti della Regione. L’invio della “task force” di ispettori e’ stato disposto gia’ nella serata di ieri con provvedimento adottato dal dirigente generale del Dipartimento regionale Tutela della Salute, Antonio Belcastro: il team, composto da quattro professionisti, effettuera’ verifiche e attivita’ di audit degli operatori sanitari che, a vario titolo, hanno avuto un ruolo nella vicenda della donna che ha perso la bimba che portava in grembo dopo essere stata rimandata a casa dai medici per mancanza di anestesisti per un parto cesareo. Sempre ieri anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha disposto l’invio di un’ispezione all’ospedale di Vibo Valentia, mentre l’Asp ha avviato a sua volta un’indagine interna per accertare eventuali responsabilita’.