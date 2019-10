A Vibo Valentia l’ottava edizione del Festival Leggere&Scrivere

La conferenza stampa di presentazione della ottava edizione del Festival Leggere&Scrivere si terrà mercoledì 9 ottobre, alle ore 11, nel Palazzo Comunale della città (Piazza Martiri d’Ungheria).

Leggere&Scrivere 2019 si svolgerà a Vibo Valentia e in altre località della Provincia dal 15 al 19 ottobre. Punta a soddisfare le aspettative di un pubblico sempre più numeroso ed esigente, ciò rappresenta una sfida ambiziosa e ci sono tutti i presupposti per vincerla di nuovo. Il progetto del Festival, giunto alla ottava edizione, si propone come uno spazio in cui possano confrontarsi intellettuali, scrittori, attori, registi, musicisti per offrire un’esperienza ampia, integrata e consapevole. Il contatto diretto con gli autori e gli artisti provenienti da tutta Italia e il coinvolgimento attivo della società civile e intellettuale concorrono al raggiungimento di uno degli obiettivi del festival che è quello di interessare e chiamare in causa le più diverse fasce di pubblico e di aprirsi alla complessità consentendo una vera e propria immersione nella pluralità dei testi e nel confronto tra le esperienze.

Palazzo Gagliardi sarà anche quest’anno la sede principale della kermesse organizzata dal Sistema Bibliotecario Vibonese, ma si apriranno ai partecipanti anche l’Auditorium dello Spirito Santo, il Museo Limen e la Cinquecentesca chiesa di San Michele.

Alla conferenza parteciperà il Sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, l’Assessore regionale alla Cultura Maria Francesca Corigliano, il Presidente del Sistema Bibliotecario Vibonese Giuseppe Condello, la Direzione artistica e organizzativa del Festival Gilberto Floriani e Maria Teresa Marzano, e i principali partner dell’iniziativa, le scuole vibonesi.