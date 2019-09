Una mostra fotografica per raccontare la Calabria

Le bellezze di Calabria, il suo patrimonio artistico, archeologico, paesaggistico, culturale e culinario saranno al centro della mostra nell’ambito della Settimana di cultura italiana organizzata dall’Ambasciata d’Italia ad Avana che ha proposto tramite la Filitalia International chapter di Vibo Valentia alla Regione la partecipazione a un evento che si lega con i 500 anni di fondazione della città di Avana.

Un viaggio nelle 5 provincie della Regione nel quale raccontare quei tesori poco conosciuti. Per farlo è stato incaricato il fotografo Alfredo Cannatello, originario di Vibo Valentia ma residente dal 2002 a Cuba, divenuto l’uomo di fiducia da parte dell’ambasciata e l’Historiador de la Ciudad de l’Avana diretta da Eusebio Leal. La mostra che sarà inaugurata il prossimo 18 novembre, con un concerto di musica classica, rimarrà a disposizione dei visitatori oltre i canonici 7 giorni previsti dalle manifestazioni diplomatiche, ma poiché ricadrà nei festeggiamenti per i 500 anni della fondazione della capitale cubana, sarà possibile visitarla per un mese intero. La location scelta per l’esposizione sarà il complesso monumentale della basilica di San Francesco di Assisi in pieno centro di Avana vecchia, meta ogni giorno di milioni di visitatori. Per l’occasione le presenze stimate per la mostra sulla Calabria saranno superiori ai 200 mila, la maggior parte turisti e tra loro, oltre ai rappresentanti diplomatici dei paesi mondiali potrebbero esserci i reali di Spagna i quali hanno già annunciato una visita proprio in questo periodo, dunque un’occasione unica per mettere in mostra le bellezze di una Regione che a livello di vetrina mondiale stenta a decollare. Per l’occasione è stata chiesta una partecipazione anche alla Regione Calabria, che al momento non è arrivata. La mostra sarà composta di 40 stampe su tela 90X120 che raffigureranno il patrimonio culturale calabrese, sotto i suoi svariati lineamenti. La Filitalia International chapter di Vibo Valentia guidata dal presidente Nicola Pirone, si è presa carica dell’organizzazione per non fare perdere alla Calabria un’occasione, poiché era già pronta a inserirsi la Puglia. I rapporti tra l’Ambasciata italiana di Avana e quella di Cuba a Roma con l’associazione Vibonese, la recente visita del primo segretario politico Mauricio Alejandro Martinez Duque al presidente della Regione Mario Oliverio e al consigliere Orlandino Greco hanno permesso alla Calabria di prendersi un ruolo primario all’interno di una manifestazione che ogni anno va crescendo. Non svelate ancora le 40 immagini che saranno riprodotte su tela con la Filitalia International chapter di Vibo Valentia, in collaborazione di Kalabriatv.it, la rivista La Barcunata e la Film Maker Academy che stanno aspettando riscontri da parte di enti, associazioni e imprese che intendono partecipare. Per l’occasione sarà proiettato anche un filmato dedicato alla Calabria tesoro del Mediterraneo.