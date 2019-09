Si smarriscono alla ricerca di funghi – Ritrovati dai Carabinieri Forestali

Due persone, intente a cercare funghi, si sono perse ieri nei boschi di Fabrizia ma sono state rinvenute e soccorse dai militari della locale Stazione Carabinieri Forestale.

I due, rispettivamente B. R. e P. S., provenienti dalla limitrofa provincia di Reggio Calabria, nel corso della mattinata, dopo aver parcheggiato la propria auto, si erano allontanati in direzione “Passo dell’Abate” alla ricerca di funghi. A causa dell’improvviso cambiamento delle condizioni climatiche, perdevano l’orientamento, non riuscendo più a trovare la strada per far ritorno alla propria vettura. Gli stessi riuscivano a contattare la Centrale Operativa dell’Arma attraverso il numero di emergenza 112, la quale allertava il personale della Stazione Carabinieri Forestale di Fabrizia, per dare impulso alle immediate ricerche.

I militari, entro breve tempo, riuscivano ad intercettare i dispersi nella località Monte Crocco, a circa 1200 mt di altezza, rinvenendoli spaventati ma in buone condizioni di salute, tali da poter essere riaccompagnati alla propria autovettura.

Le operazioni si concludevano intorno alle ore 13 della stessa giornata.