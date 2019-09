Operaio cade da impalcatura nel Vibonese

Un operaio e’ rimasto gravemente ferito e si trova ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale di Catanzaro in seguito alle ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto a Simbario, nel vibonese.

L’uomo stava lavorando su un solaio quando, per cause in via di accertamento, e’ caduto da un’altezza di circa 3 metri. L’uomo ha sbattuto la testa a terra. Soccorso dai medici del 118 e’ stato poi trasportato con l’eliambulanza nell’ospedale catanzarese. L’operaio e’ tenuto sotto osservazione e al momento la prognosi non e’ stata ancora sciolta. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Serra San Bruno.