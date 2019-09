Festival dell’Ospitalità – L’esperienza della Valsugana si racconta a Nicotera

E’ una vigilia ricca di sorprese per il Festival dell’Ospitalità in programma a Nicotera da Venerdì 27 a domenica 29 Settembre. L’evento – giunto alla sua quinta edizione – ideato da Everminde co-organizzato insieme ad Home for creativity e Cooperativa kiwi ha incassato in queste ore una partecipazione importante. L’amministratore delegato dell’Apt Valsugana, Stefano Ravelli, sarà uno degli speakers che animeranno i confronti orizzonti con gli operatori di settore, gli esperti digitali, i professionisti nel mondo dell’ospitalità, gli appassionati di viaggio, che per tre giorni si confronteranno a Nicotera nel festival che in questi anni ha educato ad un nuovo linguaggio per parlare di turismo.

Una presenza, quella di Ravelli, di alto profilo contenutistico ed esperienziale visto che da poco più di un mese la Valsugana è la prima ed unica destinazione certificata per il turismo sostenibile a livello mondiale secondo i criteri del Global Sustainable Tourism Council(GSTC), un’organizzazione non-profit, che rappresenta svariati membri a livello globale, tra cui l’Organizzazione Mondiale per il Turismo (UNWTO), ONG, governi nazionali e locali e operatori di varia natura, accomunati dalla volontà di raggiungere best practice nell’ambito del turismo sostenibile. Questo organismo si pone l’obiettivo di definire e gestire gli standard globali per la valutazione dei criteri di sostenibilità di destinazioni, tour operators e strutture ricettive ed ha assegnato alla Valsugana la prima certificazione mondiale riferita ad un intero territorio.

«Un processo partecipativo senza precedenti – spiega Francesco Biacca – che ha portato al riconoscimento del sistema-territorio come prima destinazione turistica certificata GSTC a livello italiano e la prima in Europa e nel mondo secondo gli standard GSTC e che ci stimola a poter riprodurre un modello simile anche sul territorio calabrese che dell’accoglienza e dell’ospitalità può fare davvero il proprio marketing turistico». Come per l’esperienza del Festival dell’Ospitalità il modello del turismo ecosostenibile mette al centro la comunità ed in questa strategia la Valsugana ha ribadito « un esempio positivo di eccellenza italiana che conferma e ribadisce la forte attenzione che il territorio gioca in una sfida che pone al centro la sostenibilità e gli aspetti collegati ai cambiamenti climatici che sono di stretta attualità» ha continuato Biacca.

Il Festival dell’Ospitalità – che gode del patrocinio dell’Amministrazione comunale di Nicotera, del Touring Club Italiano, di Confindustria Giovani Vibo Valentia, e della Provincia di Vibo Valentia – si concluderà domenica con “Il pranzo della domenica” che “istituzionalizza” il tradizionale appuntamento culinario familiare calabrese come momento di accoglienza collettiva coinvolgendo la comunità di Nicotera e gli ospiti dell’evento in un momento di piazza. Prima dell’evento quest’anno il Festival dell’Ospitalità propone una settimana di formazione attraverso la Summer School che ha l’obiettivo di formare l’Experience Travel Designer attraverso un intenso percorso residenziale che contempla l’analisi del territorio, la progettazione dell’esperienza, la creazione e l’esecuzione di un viaggio, la comunicazione ed il marketing promo-commerciale. I partecipanti verranno coinvolti in un percorso formativo d’aula e con lezione operative sul territorio.