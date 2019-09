Duplice tentato omicidio. Feriti due giovani: uno è grave

Un duplice tentato omicidio è avvenuto questa notte, intorno all’una, a Piscopio, nel vibonese. Due giovani, Salvatore Battaglia, di 21 anni, e Giovanni Zuliani, di 23 anni, sono stati attinti da diversi colpi di arma da fuoco.

Il primo dei due versa in condizioni gravi per via di un proiettile che l’ha colpito al torace, e si trova ora all’ospedale di Catanzaro. Zuliani invece è stato attinto agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per fare luce su quanto accaduto, ricostruire la dinamica della sparatoria e chiarire il movente. Sia Battaglia che Zuliani sono già noti alle forze dell’ordine.