Agguato nel Vibonese, morto in ospedale uno dei giovani coinvolti

È deceduto nell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro Salvatore Battaglia, 21 anni, ferito venerdì notte a Piscopio unitamente a Giovanni Zuliani, 23 anni. L’agguato è avvenuto in via Regina Margherita mentre era in corso la festa del santo patrono.

Raggiunto con un’auto l’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, Salvatore Battaglia era stato immediatamente trasferito nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. Giovanni Zuliani, invece (cugino di Rosario Fiorillo), si trova tuttora ricoverato nel reparto di Ortopedia.