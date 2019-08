Pizzo (VV), 3,8 mln per realizzazione del lungomare e la messa in sicurezza del costone

Messa in sicurezza, riqualificazione e realizzazione di nuove opere pubbliche. È di 3 milioni 850 mila euro la somma dei finanziamenti a fondo perduto che l’Amministrazione Comunale è riuscita ad ottenere ad inizio anno per un intervento sul costone e sull’area della Seggiola (500.000 euro) e la realizzazione del Lungomare tra la zona Marina e la Seggiola (3.350.000 euro).

A darne notizia è la vicesindaco con delega ai lavori pubblici Maria Francesca Pascale esprimendo soddisfazione anche a nome del Sindaco Gianluca Callipo per questi ulteriori risultati che confermano – continua – la capacità di questo esecutivo di programmare, intercettare ed ottenere continui ed importanti finanziamenti extra bilancio finalizzati ad elevare servizi e qualità della vita per residenti ed ospiti.

Ieri (giovedì 8) ed oggi (venerdì 9) si sono svolte le indagini di carotaggio necessarie per completare la progettazione dell’intervento di messa in sicurezza del costone e dell’area della Seggiola. La Pascale coglie, quindi, l’occasione per sottolineare che entro novembre saranno appaltati i lavori finalizzati a rendere Pizzo sempre più accogliente e vivibile.

È ormai quasi completato, inoltre, il percorso pedonale di Via delle Grazie, con la realizzazione della scala che conduce direttamente in Piazza della Repubblica, alternativa preziosa al tratto finale della strada carrabile. Finanziati con 70 mila euro di fondi ministeriali, gli interventi interessano uno dei principali tratti di strada che consentono di raggiungere la piazza principale della Città.