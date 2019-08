La classifica delle spiagge regine di Instagram – Spiaggia di Tropea nella Top10

Agosto è appena iniziato e già molti vacanzieri si stanno organizzando per passare il Ferragosto su una bella spiaggia…non senza lo smartphone alla mano, per scattare qualche foto! Oggi andare in vacanza vuol dire sempre più condividerlo sui social, specialmente se ci si trova in una spiaggia decisamente instagrammabile anche senza filtri.

E proprio le nostre belle spiagge in Italia sono sicuramente tra le più “hashtaggate” in questo periodo estivo, ma quali sono le più popolari e le più amate dai turisti di tutto il mondo nell’estate 2019? Holidu, il motore di ricerca per case vacanza, ha effettuato uno studio per scoprirlo e i dati mostrano qualche cambiamento rispetto all’anno scorso:

● La Spiaggia di Tropea spodesta Cala Goloritzè dalla Top 10!

● Grotta della Poesia spodesta Porto Selvaggio dal terzo posto in classifica

● San Fruttuoso in Liguria supera Porto Giunco in Sardegna e si aggiudica l’ottavo posto

1. #scaladeiturchi, Sicilia – 146.933 hashtag

Scala dei Turchi è una falesia meravigliosa, che si trova in provincia di Agrigento. Questa bellissima area consiste in una parete rocciosa bianchissima tra due spiagge di sabbia finissima…un vero e proprio paradiso nella nostra amata Sicilia. Questo piccolo Eden, da fare invidia alle più belle spiagge greche, si aggiudica quasi 147mila hashtag su Instagram, registrando un incremento del 36% di popolarità sull’amatissimo social e mantenendo la prima posizione dell’anno scorso tra le spiagge più amate dai millennials.

2. #costarei, Sardegna – 92.895 hashtag

La spiaggia di Costa Rei, che si estende per circa 10 km, è forse una delle più belle al mondo: le sue acque cristalline e la sabbia fine le fanno aggiudicare il secondo posto in classifica, con quasi 93mila hashtag. Questa spiaggia paradisiaca quindi si mantiene salda al secondo posto,

con un aumento di popolarità del 23%. Anche il vicino Scoglio di Peppino, fotografatissimo e molto amato, si aggiudica un totale di 12.133 hashtag.

3. #baiadelsilenzio, Liguria – 54.695 hashtag

Questo luogo da sogno, naturalmente silenzioso, dispone di una vista mozzafiato sul mare blu, incorniciata dalle case colorate della vicina Sestri Levante e dalla sabbia soffice. Forse è proprio per questo che la perla ligure aumenta la sua popolarità quasi del 36% e si aggiudica anche quest’anno la medaglia di bronzo, con ben 54.695 hashtag. Vale la pena assistere ad un bel tramonto da questo paradiso terrestre!

4. #puntaprosciutto, Puglia – 48.954 hashtag

Sabbia candida e mare caraibico, ecco cosa ci si può aspettare dalla bellissima Punta Prosciutto, nella località di Porto Cesareo. L’atmosfera che si respira in questa località è proprio unica, dovuta anche alla vegetazione della macchia mediterranea, che la circonda. Tutta questa naturale bellezza le vale quasi 49mila hashtag e la fa restare senza troppi sforzi alla quarta posizione della classifica anche quest’anno, con un incremento del 40% della sua popolarità. Anche la vicina Torre lapillo è molto apprezzata dai millennials con ben 62.513 hashtag.

5. #grottadellapoesia, Puglia – 41.834 hashtag

Ancora Puglia al quinto posto ed in questo caso è di una posizione in salita: si parla della Grotta della Poesia, che fa un salto dal sesto al quinto posto nel 2019, con quasi 42mila hashtag e un incremento di popolarità del 49%. Questa piscina naturale si trova nella località di Roca Vecchia ed è perfetta per i tuffi (da quasi 5 m di altezza), oltre a non essere troppo distante da Lecce.

6. #portoselvaggio, Puglia – 41.768 hashtag

Ci troviamo in provincia di Lecce anche per il sesto posto, a Porto Selvaggio per l’esattezza, dove il mare cristallino e la bellissima vegetazione del parco naturale circostante, donano un tocco speciale a questa spiaggia. Porto Selvaggio si aggiudica 41.768 hashtag e, pur avendo un incremento del 22%, non vince la battaglia con l’altra pugliese Grotta della Poesia, che la spodesta dal quinto posto del 2018. Chi si trova in questo paradiso dovrà visitare sicuramente entrambe le Baie di Porto Selvaggio e di Uluzzo.

7. #calamariolu, Sardegna – 39.647 hashtag

La seconda sarda in classifica è Cala Mariolu, nel golfo di Orosei, che si aggiudica quasi 40mila hashtag. Caratterizzata da un mare blu infinito e da sassolini bianchi e rosa, Cala Mariolu si trova a circa 500 m di altezza, a picco sul mare, ed è quindi perfetta per gli amanti delle scalate. Rispetto all’anno scorso questa spiaggia paradisiaca ha registrato un incremento del 45% di popolarità su Instagram, mantenendo la sua ottima posizione in classifica.

8. #sanfruttuoso, Liguria – 33.749 hashtag

La spiaggia di San Fruttuoso, raggiungibile solo a piedi o in battello, si trova nei pressi di Camogli e si aggiudica quasi 34mila hashtag assestandosi all’ottavo posto. La sua bellezza mistica non è solo dovuta all’abbazia dedicata a San Fruttuoso, ma anche alla suggestiva statua del Cristo degli abissi, posta sul fondale marino negli anni ’50. Con un incremento del 39% di popolarità su Instagram, San Fruttuoso supera Porto Giunco e le ruba l’ottavo posto per l’estate 2019.

9. #portogiunco, Sardegna – 33.677 hashtag

Chi si trova a Villasimius non può perdersi questa oasi meravigliosa, Porto Giunco, che guadagna quasi 34mila hashtag. Nonostante un incremento del 35% nella sua popolarità,

scende di una posizione e si assesta al nono posto, restando comunque nella Top 10. L’atmosfera rilassante e la sua ampiezza fanno sì che chiunque possa trovare il proprio spazio e godersi il panorama. Il vicino stagno di Notteri, dove poter scorgere i fenicotteri rosa, registra 1.939 hashtag.

10. #spiaggiaditropea, Calabria – 28.263 hashtag – 60,08%

Al decimo posto, chiude la classifica una vera new entry: la bellissima spiaggia di Tropea, che con più di 28mila hashtag, e un incremento da capogiro di più del 60% nella sua popolarità su Instagram, spodesta definitivamente Cala Goloritzè in Sardegna e le ruba la decima posizione in classifica. La Calabria è tutta bella ma la spiaggia di Tropea, anche conosciuta come la perla del Tirreno, super qualsiasi aspettativa: si tratta in realtà di più di una spiaggia dalla sabbia bianca e fine, acque cristalline e una bellezza, che le rende perfette per una foto!

Le altre spiagge della Top20 italiana

Dopo le prime stupende dieci, troviamo altre bellissime spiagge, con tantissimi hashtag e qualche differenza rispetto all’anno scorso. All’11esimo posto Cala Goloritzè in Sardegna, spodestata dalla Top10, che comunque resta in ottima posizione con 27.412 hashtag e un incremento del 43%. La prima spiaggia toscana fa capolino al 12esimo posto; si tratta di Cala Violina, in Maremma, con 24.102 hashtag e un incremento del 30% negli hashtag. Al 13esimo posto si trova Punta Aderci, in Abruzzo, vicina alla vasta riserva naturale, che colleziona quasi 22mila hashtag; al 14esimo posto ritorna, invece, la Puglia, con la bellissima Baia dei Turchi, che conta 21.129 hashtag, con un incremento di popolarità del 35%. Al 15esimo e al 16esimo posto torna la Sardegna, con Cala di Volpe e Su Giudeu, nella località di Chia, che rispettivamente contano 19.226 e 17.936 hashtag, con un incremento di più del 20% entrambe. Al 17esimo posto Positano, che con 17.398 hashtag registra un incremento fenomenale di più del 77% in popolarità! Al 18esimo, con quasi 15mila hashtag Porto Badisco in Puglia, con un incremento del 33%. Con quasi 11.000 hashtag, la Tonnara di Scopello in Sicilia, con un incremento notevole del 66%, si ferma al 19esimo posto. Chiude la Top20 la Liguria, con la famosissima Baia dei Saraceni, con un totale di 10.119 hashtag