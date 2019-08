I ragazzi della Prociv Augustus visitano la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina

Nella mattinata odierna il personale della Capitaneria di porto ha accolto e accompagnato, in una visita guidata, i ragazzi della PROCIV AUGUSTUS di Vibo Valentia. L’iniziativa rientrante nell’ambito della campagna informativa “Campo Scuola 2019 – Anch’io sono la Protezione Civile” e promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con le Regioni e Province Autonome e le Associazioni locali, ha come obiettivo quello di rendere i ragazzi consapevoli del ruolo attivo che possono svolgere, a partire dai piccoli gesti di ogni giorno, per la tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività.

Ai giovani ospiti, di età compresa fra gli 10 e i 16 anni, sono stati illustrati, anche mediante la proiezione di video istituzionali, i compiti del Corpo e l’attività operativa svolta dalla Guardia Costiera con particolare riguardo alla campagna per la tutela dell’ambiente marino “Plastic Free”, organizzata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e coordinata, a livello regionale, dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria. La visita è proseguita presso la banchina dove sono ormeggiate alcune unità navali in dotazione alla Capitaneria di porto ed in particolare la motovedetta SAR CP 808 destinata alla ricerca e soccorso in mare. Gli ospiti hanno manifestato molto interesse per quanto loro illustrato, non lesinando domande e richieste di approfondimenti sui compiti e sulla carriera degli uomini e delle donne della Guardia Costiera. La visita è terminata con la foto di gruppo all’ingresso della Capitaneria di porto.