Toninelli in Calabria per la riapertura della strada provinciale Joppolo-Coccorino

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, sara’ lunedi’ 29 luglio in Calabria per presenziare alla cerimonia di riapertura al traffico della strada provinciale 23 Joppolo-Coccorino. All’iniziativa, il cui inizio e’ fissato per le 15:30, e’ annunciata la presenza, tra gli altri, dell’amministratore delegato dell’Anas, Massimo Simonini, e del presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. Dopo l’inaugurazione della strada provinciale e’ previsto un incontro del Ministro Toninelli con i giornalisti.