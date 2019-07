Ragazza cade da cavallo nel vibonese, é grave

Condividi

Una ragazza di 20 anni, di Soverato, è rimasta gravemente ferita cadendo da cavallo in località “Santa Maria del Bosco” di Serra San Bruno. La giovane ha riportato un trauma cranico e un trauma al rachide lombosacrale e bacino.

La ragazza è rimasta vigile fino all’arrivo in ospedale a Catanzaro, dove sono stati avviati accertamenti più approfonditi. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Serra San Bruno. L’incidente sarebbe avvenuto in occasione del raduno ippico nella giornata di ieri.