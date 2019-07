Quarantenne scomparso a Serra San Bruno

Condividi

Un quarantenne, Cosimo Zaffino, è scomparso ieri sera a Serra San Bruno. L’allarme è stato dato dai familiari di Zaffino, che stamattina hanno presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri.

Zaffino, secondo quanto si é appreso, dopo essere rientrato in serata a casa, è uscito nuovamente facendo perdere le proprie tracce. La persona scomparsa, che ha perso il padre quando era bambino ed è separato dalla moglie, dalla quale ha avuto un figlio, ha lasciato un biglietto in cui esprime il proprio affetto per i familiari più stretti.

Le ricerche dell’uomo sono state attivate in una vasta area del vibonese. La Prefettura di Vibo Valentia, in relazione alla sparizione di Zaffino, ha attivato il Piano provinciale persone scomparse. (ANSA)