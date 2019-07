Grave incidente in bici: 16enne in coma

Un 16enne campano lunedì sera è stato protagonista di un grave incidente a Parghelia, nel Vibonese.

Intorno alla mezzanotte, l’adolescente si trovava a bordo della sua bicicletta elettrica quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il parapetto di via Luigi Razza. La violenza dell’impatto l’ha sbalzato dal veicolo facendolo precipitare da un’altezza di oltre cinque metri nella strada sottostante. Il giovane è stato trasferito d’urgenza prima all’ospedale di Vibo Valentia e da all’Annunziata di Cosenza in gravi condizioni. Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata e in stato di coma.