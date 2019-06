Vibo Valentia, l’UICI organizza un Convegno su disabilità e istruzione

Condividi

L’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero di Stato di Vibo Valentia farà da proscenio, sabato prossimo, 22 giugno 2019, dalle ore 9.30, al simposio “Disabilità e Istruzione – Sensibilità, Realtà, Possibilità e Sviluppo nell’orizzonte Calabrese”, organizzato dalla Sezione Territoriale vibonese, intitolata all’indimenticato Giovanni Barberio, dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, con il patrocinio della Presidenza Nazionale e del Consiglio Regionale calabrese dell’UICI, della Regione Calabria e della Provincia di Vibo Valentia.

Introdotto e coordinato dalla dottoressa Annamaria Palummo, Consigliere Nazionale dell’UICI, il convegno vedrà la partecipazione del Presidente Nazionale UICI Mario Barbuto, di quello Regionale Pietro Testa e di Rocco Deluca, massimo dirigente della Sezione UICI di Vibo Valentia, i cui saluti saranno il prologo delle articolate relazioni che riempiranno di contenuti rilevanti e spunti, certamente interessanti, i lavori; contenuti e spunti a cui daranno voce Marco Condidorio, Coordinatore Nazionale della Commissione Istruzione dell’UICI, il quale parlerà degli “Sviluppi pedagogici e didattici nei percorsi d’istruzione, alla luce della normativa vigente e dei lavori condivisi tra MIUR e UICI”, Luciana Loprete, Coordinatrice Istruzione dell’UICI Calabria, che focalizzerà l’attenzione sulla “ Inclusione Scolastica: dati e risposte concrete”, Lavinia Garufi, Responsabile del Centro di Consulenza Tiflodidattica della Calabria, che traccerà un quadro sinottico dei “Percorsi di Inclusione: il C.C.T. e le esperienze sui territori”, e Linda Legname, Coordinatrice Nazionale dei Centri di Consulenza Tiflodidattica, la quale definirà un “Focus sull’inclusione scolastica in Italia, a partire dai centri di consulenza tiflodidattica”. Tematiche complesse, alla cui elaborazione, che animerà il dibattito conclusivo, daranno il contributo anche Sonia Tallarico, Dirigente Generale della Regione Calabria, in rappresentanza dell’Assessorato all’Istruzione e alle Attività Culturali, e Maria Rita Calvosa, Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. Come afferma la coordinatrice Annamaria Palummo, “sarà un appuntamento da non perdere: per gli addetti ai lavori, un’occasione utile a capire lo stato dell’arte delle politiche inclusive nel mondo scuola; per i disabili visivi calabresi, un’occasione di crescita; per tutti un’opportunità di confronto. Vi aspettiamo!”