Tragedia in Calabria: tre giovanissimi muoiono in incidente stradale nel vibonese

Condividi

La domenica mattina della Calabria è di sangue. Tre giovani di Soriano hanno perso la vita proprio all’imbocco di quella che è la Trasversale delle Serre, nei pressi di Spadola e Serra San Bruno.

A determinarne il tragico destino è stato un impatto fatale con un furgoncino che trasportava frutta .

I tre viaggiavano a bordo di una Golf ed erano in quattro. Al momento il quarto versa in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso al Pugliese di Catanzaro.

I giovani morti avevano tutti tra i i 18 ed i 22 anni.

I Carabinieri stanno provando a determinare la dinamica dell’accaduto.