Tentata rapina all’ufficio postale. Due ricercati

Nel corso della mattinata odierna, due soggetti, con volto travisato da passamontagna, muniti di mazze ferrate, hanno fatto irruzione presso l’Ufficio postale di Gerocarne, comune in provincia di Vibo Valentia.

Al momento del loro ingresso tutti i civili presenti in quel momento sono usciti frettolosamente mentre i due malviventi, con le mazze ferrate in loro possesso, hanno rotto uno dei vetri blindati minacciando il cassiere presente al fine di farsi consegnare il denaro contante. Gli stessi, però, non hanno potuto incassare alcunché in quanto il denaro contante era stato sistemato precedentemente in una cassaforte con apertura programmata a tempo. In considerazione di ciò i due malviventi hanno deciso di scappare con un terzo soggetto a bordo di una autovettura Fiat Panda di colore bianco. Subito è partito l’allarme ai militari della Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno che hanno provveduto ad accerchiare la zona d’interesse nel tentativo di chiudere tutte le vie di fuga. L’autovettura è stata intercettata dai Carabinieri della locale Sezione Operativa solo alcuni minuti dopo, nelle campagne del comune di Gerocarne. Da qui è iniziato l’inseguimento in alcune strade sterrate e di difficile percorribilità, tanto da far richiedere l’intervento dell’elicottero dell’8°Elinucleo dei Carabinieri di Vibo Valentia e dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Calabria”.

L’inseguimento, dapprima in macchina, ed in seguito a piedi, ha consentito di bloccare uno dei 3 soggetti, 28enne originario della provincia di Reggio Calabria, che aveva provato a nascondersi attraverso la fitta boscaglia della località San Rocco di Gerocarne, mentre gli altri 2 si sono dati alla fuga. Il soggetto è stato fermato per accertamenti ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per le valutazioni del caso. Continuano le ricerche degli altri due soggetti nei pressi del luogo d’intervento.